俳優の内山理名（44）が、「子ども寝ている間に…」とつづった朝食を披露した。【映像】内山理名の手料理や子どもの写真2021年11月21日に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「小さい足」と紹介している子どもの写真や、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当、「我が家で好評」と明かした簡単手料理など、仲むつまじい家族との日常を発信してきた。子どもが寝ている間に作った