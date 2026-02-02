香港中心部で現金約5100万円が奪われた事件では、日本人を含む4人が起訴され、2日に初公判が行われます。香港中心部で1月30日、日本人の男性が現金約5100万円を奪われた事件で、男女6人が逮捕されました。現地当局は、日本人の男3人と中国籍の女1人を強盗を共謀した罪で2月1日に起訴しました。別の2人は保釈が認められたということです。起訴された日本人の男1人が、犯行グループに情報を提供していた可能性があるとみられています