１日に訃報が流れた映画監督・長谷川和彦さんについて、Ｘ（旧ツイッター）に「ゴジ」の愛称をまじえた投稿が急増している。長谷川さんは１月３１日、多臓器不全のため８０歳で死去。寡作ながら、デビュー作「青春の殺人者」と続く「太陽を盗んだ男」はいずれも高く評価されている。Ｘには「ゴジさん最高だよ！！」「もう一本映画見たかったな、ゴジさん」「ゴジさんが亡くなられたのか！」「ゴジ巨匠」「ゴジ監督が逝去！？が