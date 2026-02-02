岐阜県高山市の神社で、かまくらをほのかな明かりで包む「中尾かまくらまつり」が始まりました。 【写真を見る】ほのかな明かりに包まれ｢中尾かまくらまつり｣始まる 獅子舞披露され地酒も 2月10日まで 岐阜･新穂高温泉 中尾白山神社 新穂高温泉にある中尾白山神社の境内は、ほのかな明かりに包まれ、大小8つのかまくらも幻想的に照らされています。 「初めて入るので楽しい」 2月1日は獅子舞も披露され、観光客は地酒と冬の奥