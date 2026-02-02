【モデルプレス＝2026/02/02】女優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）。2月2日より、浜辺×目黒×夏木マリの3ショットトーク動画が3日間連続で配信されることがわかった。【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン◆浜辺美波・目黒蓮・夏木マリ、“お別れ”を振り返る浜辺、目黒に加え、美空の祖母・花子を演じた夏木の3人が集結し、作品に関連するお題