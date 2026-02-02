【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が、株式会社不二家「Smile Switch」ブランドキャラクターに就任。ACEesが出演する「ルック」と「不二家洋菓子店」の新CMが、2月7日より順次オンエアを開始する。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任株式会社不二家は、ロングセ