鹿児島県奄美市で、1日朝から行方不明となっていた60代の男性は、2日朝、無事発見されました。 行方が分からなくなっていたのは、奄美市の無職の男性(67)です。 奄美警察署によりますと、男性は、1日午前9時半ごろ、入所する施設からいなくなり、行方が分からなくなっていました。 警察などが1日から男性を捜索していましたが、2日午前5時ごろ、通行人から、奄美市内の路上で、「似た人を見つけた」と警察に連絡があり、駆け付