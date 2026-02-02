愛知県豊田市と日本生命は、市内の小学校に通う児童をミュージカルに招待することなどを盛り込んだ連携協定を締結しました。4月以降、「ニッセイ名作シリーズ」を豊田市で開催し、子供のころから本格的な芸術に触れる機会を作り出します。また、全住民の情報をもとに、自治体ごとの医療費の傾向を分析した「ニッセイ医療費白書」が贈呈され、地域の有病率や医療費の現状把握に役立てられます。