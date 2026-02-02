ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ☆☆☆☆【自分ひとりで決めたのは良いのだけれど……】「長女は中学3年生の受験生です。志望校を決めるときになんの相談もなく、三者面談で初めて希望の高校を知りました。webでの出願も娘が自分で行い