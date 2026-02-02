福岡都市圏に水を供給する筑後川水系のダムの貯水量の減少を受け、福岡市の高島市長が2日、市民に節水を呼びかけました。 ■高島市長「福岡都市圏で水不足が深刻化しています。都市圏の皆さんへ、節水のお願いです。」福岡都市圏の水道水は、3分の1が筑後川の水を使っているため、高島市長は「仮に今後も雨が降らない状況が続いた場合、過去に経験した大渇水のように給水制限に至る可能性もある」と危機感を強めています。筑後