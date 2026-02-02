ドル円は円安スタートも、その後不安定に振幅＝東京為替前場概況 東京午前のドル円は、１５５円を挟んで乱高下を見せた。先週末の市場でドル高が進み、１５４円台後半まで上昇。トランプ米大統領が次期連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名すると明らかにしたことや、１月３０日が期限となるつなぎ予算について、大統領と米民主党が政府閉鎖を回避する暫定合意に至ったことなどが材料