２日前引けの日経平均株価は前営業日比９９円１６銭高の５万３４２２円０１銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６３９０万株、売買代金概算は３兆８４３９億円。値上がり銘柄数は９２９、対して値下がり銘柄数は６１１、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均が上下に荒れた値動きとなり、朝方に一時９００円あまりの急伸を見せ５万４０００円台に駆け上がったが、その後は急速に値