大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）へ向けて幕内・朝乃山（高砂）が２日、東京・墨田区にある部屋で稽古を再開した。四股、すり足など基礎運動を行った。元大関は「今日から動かしたばかり。２月は時間があるので基礎を中心に下半身を強化していきたい」と意図を明かした。左膝の大けがを乗り越えて９場所ぶりに幕内に復帰した初場所は９勝６敗。後半戦まで優勝争いに絡んだが、１３日目から高安、若元春、