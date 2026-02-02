静岡市は2日、物価高の影響を受ける病院を支援する費用など116億円あまりにのぼる2月補正予算案を発表しました。静岡市の難波市長は、一般会計でおよそ116億5000万円の2月補正予算案を発表しました。予算案には、物価高の影響を受けて経営状況が厳しい、救急医療を担う市立病院や公立病院への補助として、2億9000万円あまりを計上しています。また、市内の小中学校のトイレの洋式化へおよそ14億5000万円、特別教室の空調設備整備へ