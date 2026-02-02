警察によりますとけがをして動けなくなったのは神奈川県川崎市に住む男性会社員（43）です。2月1日午後1時半まえ信濃町黒姫山で「木にぶつかって動けない」と仲間から警察と消防に通報がありました。男性は2月1日に仲間3人と一緒に黒姫山に入山しスキー場のコース外を滑るバックカントリーでスノーボードをしていたところ立ち木にぶつかり足をけがしたということです。現場は標高およそ1700メӦ