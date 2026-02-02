◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）３月３日に定年で厩舎解散する西園正都調教師＝栗東＝が管理する１６番人気のフィオライア（太宰啓介騎手）が先行押し切りで３連単２４３万円超を呼ぶ激走。ＷＩＮ５は的中ゼロで、キャリーオーバーとなった。ハンデキャップ競走であるシルクロードＳ。５４キロのフィオライアは２番手から直線に向くと、猛然とラストスパート。全力を振り