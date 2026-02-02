環境保護の大切さを知ってもらおうと2月1日、高知市で地元の小学生と中学生が山道の整備をおこないました。高知市長浜のノツゴ山で実施されたこの活動は24時間テレビで寄せられた寄付金をもとに行われたものです。1日は、地元の長浜小学校や南海中学校からあわせて約60人が参加し、南海トラフ地震などの災害時にノツゴ山を避難先として利用できるよう、山道の整備などをおこないました。参加した子どもたちはノコギリを使っての間