衆議院議員選挙は2月8日の投開票日まで1週間を切りました。1日までに期日前投票を済ませた山形県内の有権者数はおよそ4万7000人で、2024年の前回衆院選に比べて1万2000人ほど減少しています。県選挙管理委員会によりますと、今回の衆院選で期日前投票がスタートした1月28日から2月1日までの5日間に山形県選挙区の投票を済ませたのは4万7310人でした。県内の有権者数は1月26日時点で85万9521人となっていて、およそ5・5パ