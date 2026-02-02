ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に出席した。先輩のＳｎｏｗＭａｎから広告キャラクターをバトンタッチとなった。ＡＣＥｅｓは、同社のロングセラーチョコレート「ＬＯＯＫ」と、「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。この日から５人を起用した新ＣＭが公式ブランドサイトで公開さ