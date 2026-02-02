別府大分毎日マラソン（１日）で３位となり、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を獲得した「シン・山の神」黒田朝日（４年）ら青学大５選手は激戦から一夜明けた２日、大分から帰京した。１日夜は、原晋監督（５８）のポケットマネーで、大分の美食を堪能。広島県出身でお好み焼きが大好物の原監督の定番で１軒目はお好み焼き店へ。「お好み焼きはウォーミングアップです」と徳澄遼仁主