北海道からほぼ毎日、つくれぽ（つくりましたフォトレポート）を投稿し続けている人がいます。人気ユーザーのruna10さんは2011年にクックパッドを利用し始めて、ユーザー歴は14年。今までに投稿したつくれぽは3万件を超え、現在も1日に5〜8件のペースで投稿を続けています。週5日働く日々の中で、なぜこれほどまでに投稿を続けられるのか、お話を伺いました。 「スマホで料理写真を送って返事がもらえる」その新鮮さから始まった