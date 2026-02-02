■【うちの子をリングガールにして！】のあらすじ新婦・瀬奈は自分の結婚式で親友の子どもたちにリングガール・リングボーイを頼むつもりでいた。しかし夫（理人）の姉・雅美が「うちの子にやらせて！」と大暴走。妻の味方をする決意をした理人は姉を拒絶するが、当日、雅美は娘たちを着飾らせて式場へ乗り込んできてー。幸せな生活を送る理人と瀬奈の新居に義母・和子が訪れて―夫に家を追い出された雅美は、実家ですっかり寝込ん