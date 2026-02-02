担当カラー“ももいろ”に込めた柔らかな決意と、6人それぞれの色が光るグループの今、そして、ワンマンライブに向けて胸に秘める成長への思い──。6人組アイドルグループ「クマリデパート」の桃々シオンが、3日発売の新曲「クマった！釣られちゃった♡」を携えて、スポニチ東京本社でソロインタビューに臨んだ。昨年夏の加入から半年。新体制の中で見えてきた“自分らしさ”について、自然体のままに語ってくれた。（「推