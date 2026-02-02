プロ野球は１日、１２球団がキャンプインした。◇【阪神＝宜野座】軽く振っているにもかかわらず、打球は悠々と外野フェンスを越えていく。佐藤がフリー打撃で、４６スイング中８本の柵越えを記録。球場を訪れたファンをどよめかせ、「初日にしてはいいかな」と振り返った。本塁打、打点王の２冠を達成して迎えた今オフ、２割７分７厘だった打率の向上を目指し、「確率よく捉えること」をテーマにしてきた。強振しなくとも飛