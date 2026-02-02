格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が2日にTikTokでライブ配信。元格闘家ユーチューバーへの法的措置を示唆した。未来はライブ配信中に「ガチで訴えようと思ってます」と元格闘家を訴えると切り出した。「個人的にはどうでもよくて無視しようと思ってたんだけど、ブレイキングダウンのオーディションの内容とかのネタバレでメンバーシップで儲けてるみたいな感じなので、ブレイキングダウンとしてしっかり法的措置をし