業務で知った情報をもとにインサイダー取引をしたなどとして、東京地検特捜部は「三田証券」の元取締役ら男5人を逮捕しました。金融商品取引法違反の疑いで特捜部に逮捕されたのは、「三田証券」の元取締役で投資銀行本部長だった仲本司容疑者（52）や、会社役員の松木悠宜容疑者（44）ら男5人です。特捜部によりますと、仲本容疑者は業務を通じて、モーター大手「ニデック」が機械メーカーに対して株式公開買い付けを行うという情