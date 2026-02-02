東京・台東区で約4億2000万円が奪われた事件で、1人がスプレーを吹きかけた隙に2人がスーツケースを奪っていたことがわかりました。台東区東上野で1月29日、中国人ら7人が4億2300万円が入ったとみられるスーツケースを奪われました。襲撃の実行犯は3人でしたが、その後の取材で、1人が催涙スプレーのようなものを吹きかけ、2人が現金の入ったスーツケースを奪っていたことがわかりました。一方、被害者は貴金属店から預かった日本