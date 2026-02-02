三条市の本成寺で毎年、節分に行われる鬼踊り。2月3日の本番を前に出張公演が行われました。会場に迫力のある声と子どもの泣き声が響きます。新潟市西区の新潟ふるさと村では三条市の伝統行事鬼踊りが行われました。ものづくりの街・三条らしく斧や刃物を手に暴れ回る鬼。赤おには「悪い心」、黒おには「疑い」など人間の煩悩を表していて、抱き上げられた子どもは健康に育つといわれています。〈親子〉「いい子にできますって約束