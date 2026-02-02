バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用！ダイハツは2026年2月2日、バッテリー式電気自動車（BEV）の「e-ハイゼット カーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。【写真で見る】これが「電気で走るハイゼット」ですこれら2モデルはダイハツ初の量産BEVとのことで、軽商用ワンボックスの「ハイゼット カーゴ」と、その乗用仕様の「アトレー」がベースのモデルです。また、搭載されるBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」はダ