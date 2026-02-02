衆議院選挙の期日前投票の中間状況が発表されました。県全体の投票率は前回の同じ時期を下回り、特に積雪の多い地域の低下が顕著となっています。県の選挙管理委員会によりますと、2月1日までに期日前投票を利用した有権者は9万5828人で、投票率は県全体で5.34パーセントでした。おととしの衆議院選挙の同じ時期と比べると、0.73ポイント低くなっています。36年ぶりに2月の総選挙となった今回。とくに上越や中越の積雪が多い