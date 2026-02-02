JR中央線は、高蔵寺駅で人身事故が発生したため、神領～土岐市の上下線で運転を見合わせています（2日正午時点）。 【写真を見る】JR中央線 人身事故のため一部区間で運転見合わせ 神領～土岐市の上下線（2日正午時点） JR東海によりますと、再開見込みは午後1時頃だということです。