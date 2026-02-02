ウンゲツィーファ『8ｈのメビウス』深化版 2024年話題を呼んだ『8ｈのメビウス』待望の再演が決定！ いつも何かから少しズレてしまう不器用な人々の、生々しい葛藤や矛盾と、日常の隙間からにじみ出る夢想や希望を「生活臭のする幻想」として描いてきたウンゲツィーファ。「労働」「生きづらさ」という普遍的なテーマで共感を呼び、話題を呼んだ『8ｈのメビウス』を、秋田・東京の二都市で初演キャストで再演