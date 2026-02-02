冬型の気圧配置の影響で、県内は曇りですがところにより雪となっています。 【写真を見る】今後は山形県内全域でなだれに注意雪の影響は鉄道にも このあとの県内は雪となるところが多そうですが、あすは冬型がゆるみ、くもりになる見込みです。 気象台は今後、県内全域でなだれに注意するよう呼びかけています。 午前１０時ごろの山形駅前です。雪は降っておらず、道路わきにもさほど雪は積もっていません。 気象台によりま