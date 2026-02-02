レアル・マドリードは1日、イングランド代表MFジュード・ベリンガムの負傷を発表した。ベリンガムは1日に行われたラ・リーガ第22節のラージョ・バジェカーノ戦（◯2−1）に先発出場したが、試合序盤に前線に駆け上がった際に左足のハムストリング付近を負傷してしまい、そのままプレーを続けることはできず、10分に途中交代を余儀なくされていた。状態に注目が集まっているなか、レアル・マドリードはベリンガムのメディカル