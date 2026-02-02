カシオ計算機は、英国の老舗デザインハウス「LIBERTY.（リバティ）」とのコラボレーションウオッチ「AQ-230ELT／AQ-230EBLT」を2月27日に発売する。予約は2月3日から受け付ける。●世界中で愛されてきた「リバティ」とコラボLIBERTY.は、1875年にロンドンで創業した老舗百貨店で、独自のテキスタイルを生み出すデザインハウス。華やかで繊細な花柄や植物柄のプリントはバッグや小物、インテリアなど多彩なアイテムに広がり、世