「家事育児を押し付けられた小学生を救え！」 。『探偵！ナイトスクープ』の放送後、SNSでは両親への“正義の制裁”が吹き荒れました。しかし、全ては番組側が仕組んだ「ヤラセ演出」だったことが発覚。なぜ人気長寿番組は、一歩間違えば出演者を死に追いやる危険な演出に手を染めたのか？ 「テラハ問題」の悲劇から何も学ばないテレビ業界の構造的欠陥と、視聴率のために「架空の社会問題」さえ報道してしまうメディアの裏事情を