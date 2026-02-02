松下洸平が、自身のInstagramを更新。“髪長かった頃”の動画を公開し、ファンの注目を集めている。 【動画】松下洸平の貴重な“長髪姿”【写真】『豊臣兄弟！』で徳川家康（松平元康）を演じる松下洸平 ■松下洸平の貴重な“長髪姿”にファン絶賛 公開されたのは、『with MUSIC』（日本テレビ系）収録前の松下の様子を捉えた動画。黒のタートルに同系色のセットアップスーツ姿で颯爽と現れた松下は、手に持った黒