日経225先物は11時30分時点、前日比90円高の5万3480円（+0.16％）前後で推移。寄り付きは5万3690円と、シカゴ日経平均先物（5万3465円）を大きく上回る形で、買いが先行して始まった。その後はロング解消や戻り待ち狙いのショートが入る形で軟化し、現物の寄り付き直後には5万3330円まで売られた。売り一巡後はロングの動きが強まり、中盤にかけて5万4270円まで買われた。ただ、終盤にかけてはロング解消とみられる動きに