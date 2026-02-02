【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海と中島健人が、2月9日に発売される『MEN’S NON-NO』（以下、『メンズノンノ』）3月号の表紙にそれぞれ登場する。 ■北村匠海 通常版のカバーを飾るのは、俳優、アーティスト、監督と、多彩な才能を発揮し、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）での好演も記憶に新しい北村匠海。ディオール ジャパン アンバサダーである北村が、2026 サマーコレ