2日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円14銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円35銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円04銭前後と45銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース