2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3270円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3422.01円に対しては152.01円安。出来高は3万2436枚となっている。 TOPIX先物期近は3572.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比4.69ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53270