小野薬品工業 [東証Ｐ] が2月2日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比21.8％増の689億円に伸び、通期計画の670億円に対する進捗率が102.9％とすでに上回り、さらに5年平均の90.5％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は19.4億円の赤字(前年同期は65.4億円の赤字)に