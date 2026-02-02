2日朝、周南市の国道2号でバイクとトラックが衝突する事故があり、バイクを運転していた高齢の男性が病院に搬送されました。詳しいけがの程度は分かっていませんが、搬送される際には意識があったということです。事故があったのは周南市辻町の国道2号です。警察によりますと、2日午前8時すぎ下松方面から防府方面に走っていたトラックがバイクと衝突しました。この事故でバイクを運転していた70代の男性が病院に搬送されました。