東広島市長選挙は無所属・現職の高垣広徳氏が、無所属・新人の相手に大差をつけて3期目の当選を果たしました。高垣氏は選挙戦で、企業誘致や財政基盤の強化など、これまでの実績を訴えました。■無所属・現職 高垣広徳氏「国内外から評価していただいて、このまちに住んで働いて学んでみたいと思ってもらえるような、そういうまちづくりをしていきたいと思っている。」投票率は28.84パーセントで、最も低かった前回に次