1月28日（水）放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」には、中田翔、糸井嘉男、川島明（麒麟）、とにかく明るい安村、ファーストサマーウイカ、タイムマシーン3号、佐々木美玲が登場。「日本全国早押しクイズスペシャル」をお届けした。さまざまなクイズが出題されるなか、アイテムを選んでどう音を出すのかを回答する「効果音作成クイズ」では、元プロ野球選手の糸井にちなみ、現役時代の映像に合わせて走っている足音とスライ