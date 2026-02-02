プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは、1月31日と2月1日、ホームで広島ドラゴンフライズと対戦しました。 今シーズン初の連敗中のヴェルカ。 佐世保サンクスゲームと銘打って行われた今節は、ブルーの特別ユニホームで臨みました。 1月31日のGAME1を84ー71で制し、2月1日のGAME2。 前日の勢いそのままに第1クオーターに6本のスリーポイント