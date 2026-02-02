中国の自動車メディア、騰訊汽車は1日、中国で「造車新勢力」と呼ばれる新興電気自動車（EV）ブランドの1月の新車納車台数ランキングについて伝えた。1位は鴻蒙智行（HIMA）で前月比35％減の5万7915台。前年同月比では65．6％増だった。2位は小米汽車（Xiaomi Auto）で3万9000台超。前月は5万台を超えていた。2025年通年では41万台超。小米の創業者で最高経営責任者（CEO）の雷軍（レイ・ジュン）氏は26年通年の目標台数として55万