JR池袋駅で盗撮していた男子大学生から現金を脅し取ったとして、22歳の男が逮捕されました。男は同様の手口で数十人からあわせて2000万円以上脅し取っていたとみられるほか、男自身が盗撮していた疑いももたれています。【写真を見る】盗撮中の人物を狙い恐喝繰り返し数十人から2000万円以上脅し取ったか 22歳男を逮捕容疑者自身も盗撮していた疑い恐喝の疑いで逮捕されたのは、渋谷区の姫木虎太郎容疑者（22）で、去年5月