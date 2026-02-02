この記事をまとめると ■トイレを使うときに設備が明るく清潔だと気分がいい ■「運転は2時間に1回休憩」といわれる高速道路ではトイレの質が休憩の質に直結する ■実際どのように管理・改修されている状況を知ればいかに重要な存在かわかるはずだ 高速道路を運転するときには必要不可欠なトイレ休憩 ショッピングモールや公衆トイレだけでなく家でも同じだが、トイレが清潔で明るいとそれだけで気分がいいし、「この場所、ちゃ