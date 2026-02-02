中国のロボット掃除機メーカー、Beijing Roborock TechnologyとソフトバンクグループのSB C&Sは、ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」を、2026年2月4日に全国のヤマダデンキおよび通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売する。毎分最大200回転インテリアになじむ曲線を多用したデザインを採用。自動昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせにより